İşi “KİM” buluyor

Kahramankazan Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim döneminde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), Temmuz 2019’da hayata geçirildi. KİM, Kahramankazan Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle kuruldu.

Köprü oluyor

Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

Pandemiye rağmen 750 kişiye yeni iş

KİM kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan’da meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM’e başvuran 2 binin üzerinde vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan 750’si ise yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı. KİM pandemi sürecinde bile başvuruda bulunan vatandaşları yeni iş sahibi yaptı.

Hedefimiz sıfır işsizlik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oğuz, şunları kaydetti:

“Kahramankazan’daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. KİM’in hayata geçmesinin ardından 750 kardeşimizi iş sahibi yaptık. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz.

Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM’e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan’da ikamet etmesi. Projemize katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza sunuyorum. İstihdam sağlayan, üreten, ülkesine katkı sağlayan herkes başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman işverenlerimizin yanındayız.”