Isı pay ölçer taktırmak için binadaki bir kişinin başvurması yeterli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, "Merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu bir binada ısı pay ölçer takılması için bir kişinin başvurması yeterlidir. Burada apartmandaki salt çoğunluğa bakılmaz." dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok binanın merkezi ısıtma sistemini kullandığını söyledi.

Merkezi ısıtma sistemiyle herkesin aynı faturayı ödediğini belirten Şahin, bina yönetimlerinin de bu sistemi tercih ettiğini dile getirdi.

Havaların soğumaya başladığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Merkezi ısıtma sisteminden gelen faturayı bazı kişiler ödemek istemiyor. Çünkü bu kişiler 'ben sürekli doğal gaz yakmıyorum ve bu faturayı ödemem' diyor. Bu durumda ise apartmanda tartışma çıkıyor. Fazla fatura ödemek istemeyen vatandaş çare olarak dairelere ısı pay ölçer yani kalorimetre takılması teklifinde bulunuyor. Ama bu sefer de bina yönetimi 'salt çoğunluk gerekiyor' diye ısı pay ölçer takmak isteyen kişi ya da kişileri engelliyor. Merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu bir binada ısı pay ölçer takmak için bir kişinin başvurması yeterlidir. Burada apartmandaki salt çoğunluğa bakılmaz. Her binaya ısı pay ölçer takılması zorunludur. Bu kanuni bir durumdur. Vatandaşlar ısı pay ölçer taktırmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmalıdırlar."

"Isı pay ölçerin takılı olduğu binalarda 'hiç yakmama' diye bir durum yok"

Merkezi ısıtmanın bulunduğu binalarda kalorifer derecesinin 24-25 dereceye ayarlandığını aktaran Şahin, "Isı pay ölçerin takılı olduğu binalarda 'hiç yakmama' diye bir durum yok. Eğer ısınmayı yakmazsan alt ve üst komşun bundan etkilenir. Bundan dolayı da kanun 15 derecede yakma zorunluluğu getirdi. Burada mağduriyetin önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Merkezi ısıtmaya itirazı olanların bunu yazılı olarak binaya bildirdikten sonra eksik ödeme yapsa bile bina tarafından para tahsili cihetine gidilemeyeceğini aktaran Şahin, "Isı pay ölçer olduğu halde fazla para ödeyenler hakem heyetlerine başvurması halinde fazla ödedikleri ücreti geri alabilecekler." diye konuştu.