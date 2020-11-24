  • BIST 1.319
  • Altın 466,215
  • Dolar 7,9446
  • Euro 9,4417
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Isı pay ölçer taktırmak için binadaki bir kişinin başvurması yeterli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, "Merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu bir binada ısı pay ölçer takılması için bir kişinin başvurması yeterlidir. Burada apartmandaki salt çoğunluğa bakılmaz." dedi.
Isı pay ölçer taktırmak için binadaki bir kişinin başvurması yeterli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok binanın merkezi ısıtma sistemini kullandığını söyledi. 

Merkezi ısıtma sistemiyle herkesin aynı faturayı ödediğini belirten Şahin, bina yönetimlerinin de bu sistemi tercih ettiğini dile getirdi.

Havaların soğumaya başladığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Merkezi ısıtma sisteminden gelen faturayı bazı kişiler ödemek istemiyor. Çünkü bu kişiler 'ben sürekli doğal gaz yakmıyorum ve bu faturayı ödemem' diyor. Bu durumda ise apartmanda tartışma çıkıyor. Fazla fatura ödemek istemeyen vatandaş çare olarak dairelere ısı pay ölçer yani kalorimetre takılması teklifinde bulunuyor. Ama bu sefer de bina yönetimi 'salt çoğunluk gerekiyor' diye ısı pay ölçer takmak isteyen kişi ya da kişileri engelliyor. Merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu bir binada ısı pay ölçer takmak için bir kişinin başvurması yeterlidir. Burada apartmandaki salt çoğunluğa bakılmaz. Her binaya ısı pay ölçer takılması zorunludur. Bu kanuni bir durumdur. Vatandaşlar ısı pay ölçer taktırmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmalıdırlar."

"Isı pay ölçerin takılı olduğu binalarda 'hiç yakmama' diye bir durum yok"
Merkezi ısıtmanın bulunduğu binalarda kalorifer derecesinin 24-25 dereceye ayarlandığını aktaran Şahin, "Isı pay ölçerin takılı olduğu binalarda 'hiç yakmama' diye bir durum yok. Eğer ısınmayı yakmazsan alt ve üst komşun bundan etkilenir. Bundan dolayı da kanun 15 derecede yakma zorunluluğu getirdi. Burada mağduriyetin önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Merkezi ısıtmaya itirazı olanların bunu yazılı olarak binaya bildirdikten sonra eksik ödeme yapsa bile bina tarafından para tahsili cihetine gidilemeyeceğini aktaran Şahin, "Isı pay ölçer olduğu halde fazla para ödeyenler hakem heyetlerine başvurması halinde fazla ödedikleri ücreti geri alabilecekler." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Isı pay ölçer taktırmak için binadaki bir kişinin başvurması yeterli24 Kasım 2020 Salı 12:53
  • Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için yürüyüş24 Kasım 2020 Salı 12:32
  • Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı24 Kasım 2020 Salı 11:47
  • Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi24 Kasım 2020 Salı 11:46
  • Bakan Akar, MSB'de görevli öğretmenlerle bir araya geldi24 Kasım 2020 Salı 11:45
  • Akıncı Üssü'ndeki darbe girişiminin yargı sürecinde sona gelindi24 Kasım 2020 Salı 11:35
  • Şiddetle mücadelede 700 bini aşkın kişiye destek verildi24 Kasım 2020 Salı 11:21
  • Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor24 Kasım 2020 Salı 11:15
  • Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı24 Kasım 2020 Salı 11:14
  • FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı24 Kasım 2020 Salı 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti