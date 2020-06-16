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Işıl Alben Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.
Işıl Alben Galatasaray'a veda etti

 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti.

Tecrübeli basketbolcu, "Çok değerli Galatasaray ailem" ifadesini kullandığı paylaşımında "Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubatın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Işıl, Galatasaray'a sevgisinin her zaman devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim hocama, sayın başkanım Mustafa Cengiz'e, tüm Galatasaray camiasına ve siz büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum.

Kaynak: Haber Kaynağı
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