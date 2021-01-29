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İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
Milli Savunma Bakanlığı, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin gökyüzünde süzülürken çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Videoda, uçaktan atlayan personelin havada el ele tutuşup bulutların üzerinde süzülmesi ve sonra tekrar ayrılarak paraşütle yere inmeleri yer aldı. "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim" mesajı ile paylaşılan video ilgi gördü.

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