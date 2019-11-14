'İsimsiz kahramanlarına' kalpli balonla teşekkür

Antalya'da nakil oldukları hastanede buluşan hastalar, üzerinde bağışlanan organların isimlerinin bulunduğu kalp şeklindeki balonları hayata tutunmalarını sağlayan kişilerin anısına gökyüzüne bıraktı.

Antalya'da umutlarını yitirmek üzereyken nakille hayata tutunan hastalar, "isimsiz kahramanlarımız" dedikleri, organları bağışlanan kişiler için gökyüzüne kalpli balon bıraktı.

Organ beklerken sayılı günleri kalan, yaşam kalitesi düşen ya da yatağa bağımlı hale gelen hastalar, duyarlı kişilerin, kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlaması sayesinde yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tedavi gördükleri hastanenin bahçesinde bir araya gelen 10 hasta, üzerinde nakledilen organların isimlerinin bulunduğu kalpli balonları, "isimsiz kahramanlarımız" dedikleri, yaşama veda ederken kendilerine yeni bir hayat veren kişilerin anısına gökyüzüne bıraktı.

"Onların vesile olmasıyla şu an nefes alıyorum"

46 yaşındaki Ayşe Akdemir, nakil için İstanbul'dan Antalya'ya taşındığını söyledi.

Yıllarca böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade eden Akdemir, bundan korunmak için 10 yıl diyet yapmasına rağmen başarılı olamadığını dile getirdi.

Nakil hayaliyle yaşarken gelen bir telefonla hayatının değiştiğini vurgulayan Akdemir, "14 yıl boyunca her gün 9 saat diyalize giriyordum. İsimsiz kahramanım sayesinde artık hayatın içindeyim." dedi.

Emekli memur 63 yaşındaki Kaşif Atasever ise dört yıl önce karaciğer nakliyle hayata yeniden "merhaba" dediğini dile getirdi.

Nakilden önce hastalığının ileri seviyede olduğu anlatan Atasever, "Doktorlar 5-6 aylık ömrüm kaldığını söylemişti. Bağışçım sayesinde şu an hayattayım. Onun anısına balon göndererek organ nakline dikkati çekmek istedim. Herkes bağış yapsın. Bu bir fedakarlık işidir. Onların vesile olmasıyla şu an nefes alıyorum." diye konuştu.