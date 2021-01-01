İşitme engelli 2 kardeşin ilk ses şaşkınlığı

Muş'ta doğuştan işitme engelli Tolga (6) ve Muhammed Olcan (7) kardeşler, Kızılay'ın desteği ile alınan cihazlar sayesinde ilk defa duymanın mutluluk ve şaşkınlığını yaşadı. 2 kardeş ilk kez duymanın sevincini elleri ile kulaklarına vurarak gösterdi.

Muşlu Akide ve Ömer Olcan çiftinin çocukları Tolga ve Muhammed, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi'nde doktorlar, çocukların alınacak cihazla duyabileceklerini belirtti. 2 çocuğu için gerekli olan 4 cihazın fiyatının 15 bin TL olması üzerine baba Ömer Olcan, Türk Kızılay'ına müracaat etti. Türk Kızılay’ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, kurumda misafir ettiği Tolga ve Muhammed'e işitme cihazlarını teslim etti. Görevlinin yardımıyla takılan cihazlar sayesinde duymaya başlayan 2 kardeş büyük şaşkınlık yaşadı. Kardeşlerin duygulandıran o anki heyecanları, basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Elleri ile kulaklarına vuran kardeşler, duydukları seslere karşı hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

Türk Kızılay’ının ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da, işitme cihazı ihtiyacı bulunan çocuklara yönelik desteğinin sürdüğünü söyleyen Türk Kızılay’ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, "Muhammed ve Tolga Olcan kardeşlerin babası Ömer beyin müracaatı ile çocukların işitme cihazlarını getirdik. İşitme cihazlarını yetkili firma personeli tarafından iki kardeşin kulaklarına taktık. İşitme cihazlarını çocukların kulaklarına takarken, ilk sesi, ilk sesimizi duymaları, reaksiyon göstermeleri ve gözlerindeki o parıltı ile bizlere verdikleri o merhamet, sevgi ışığını unutmamız mümkün değil. Hakikatten böyle 6- 7 yaşındaki bir çocuğun ilk sesi sizden dinlemesi, size karşı o minnet duyguları göstermesi bizi inandırmaz mutlu kılıp, duygulandırdı" dedi.

'EVE GİDİP, EŞİME SÜRPRİZ YAPACAĞIZ'

Çocuklarının sevincine ortak olan baba Ömer Olcan ise Türk Kızılay’ına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Çocukları ile birlikte eve gidip, eşine sürpriz yapacaklarını anlatan Olcan, "Çocuklarım Muhammed ile Tolga, doğuştan işitme engelli oldukları için şu ana kadar konuşup, duyamıyorlardı. Türk Kızılay’ına başvuru yaptım. Türk Kızılay’ı çocuklarımın cihazlarını karşıladı. Şu an çok mutluyuz, çok mesuduz. Şimdi çocuklarımla birlikte eve gidip, eşime de ayrı bir sürpriz yapacağız. Teşekkür ederim Türk Kızılay’ına, bu yaptıkları iyilik ve güzellikten dolayı" dedi.

Öte yandan, Türk Kızılay’ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, iki kardeşe çeşitli hediyeler de verdi.