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İşitme engelli çocukları bulunan annelerinin deprem korkusu

İzmir'de 7 yaşındaki işitme engelli Mehmet Ayaş’ın işitme cihazı, 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panikte, düşüp kırıldı.
İşitme engelli çocukları bulunan annelerinin deprem korkusu

Ege Denizi'nde, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de binalara zarar verdi, 115 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan, 6 çocuğundan 3'ü işitme engelli olan Yıldız Ayaş'ın 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in kulağındaki biyonik kulak cihazı, yere düşüp kırıldı. Eşi ve 6 çocuğu ile panik içinde evi terk eden Ayaş, çocuğunun o günden beri duyamadığını ve her gün artçı olur endişesiyle çocuklarıyla aynı odada uyuduğunu anlattı.

'BÜTÜN ANNELERİN KORKUSU'

Deprem anını anlatan Ayaş, "Çocuğum farklı bir odadaydı. Hepimiz koşuşturduk ve Mehmet'in olmadığını fark ettim. Tekrar içeri koştum ve Mehmet'i aldım, o sırada cihaz yere düştü ve kırıldı. Çocuğum o günden beri duyamıyor, çok tedirginim. Firmanın bize çıkardığı fiyat 8 bin TL. Depremde canımızı kurtardık ama maddi olarak mağdur olduk. Gece uyurken oğlumun biyonik kulak cihazını çıkarıyoruz. Bütün annelerin korkusu bu. Deprem, sel, herhangi bir felakette çocuklarımıza ne olur diye düşünüyoruz. Enkaz altındaki çocuklara 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendiler. Bizim çocuklarımız duymuyor. Depremden bu yana hepimiz bir odada uyuyoruz, hatta bazen anne baba olarak sabahlıyoruz" dedi.

'EN UFAK PARÇASI DOLAR ÜZERİNDEN SATILIYOR'

Çocuklarının korktuğunu belirten baba Sinan Ayaş ise, "Dün yine artçı oldu. Çocuklar çok korkuyor. Bu cihazı Türkiye'ye satan tek bir firma var, o da istediği gibi hareket ediyor. Cihazı uzun süreler bekliyoruz. Bir parçası bozulduğunda Ankara'ya gönderiyoruz. Çocuklar o sırada duymuyor. Küçük çocuklarımız sokağa çıktığında araba sesi duymuyor. En ufak bir parçası dolar üzerinden satılıyor. Küçük bir kablo 480 TL. Yıllık her birinin 2 bin TL pil gideri var" diye konuştu.

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği'nin deprem sonrasında İzmir'e pil yardımında bulunduğunu söyleyen Ayaş, "Biz bu cihazı dövizle almak istemiyoruz. Herkesin maaşı belli. Benim çocuğum geçen sene1,5 ay cihazsız kaldı. Yetkililer bu konuya çözüm bulmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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