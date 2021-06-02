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İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, İstanbul'da 2-11 Temmuz'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedefliyor.
İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Şahin, dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürdükleri Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, AA muhabirine, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kampta, 34 sporcunun çalışmalarını sürdürdüğünü ve hazırlık döneminin güzel geçtiğini belirten Şahin, "Genç ve yıldızlar kategorisi burada hazırlık yapıyor, büyükler de Kızılcahamam'da. Dünya şampiyonasından sonra büyükler kategorisinde olimpiyatlara hazırlıklar devam edecek. Hedefimiz genç ve yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu olmak, beklentim bu, buna inanıyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Güzel sonuç, bizim için şampiyonluk, takım şampiyonluğu." diye konuştu.

Şahin, sporcuların enerjilerinin yerinde olduğunu ve takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonaya yeteri kadar hazırlanamadıklarına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Kamplarda bu açığı kapatabilmek için yoğun çaba sarf ettik. İkinci kamptayız, şu anda çocukların enerjisi beklentimizi karşıladı. Bir kampımız daha var. Çok güzel şekilde hazırlıklarımız devam ediyor, güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Biraz iddialı olacak ama bütün sıkletlerde madalya bekliyoruz, birçoğu altın olacak. Kendi ülkemizde yapılan bir yarışma çocuklarımız bunun farkındalar, sürekli konuşuyoruz sürekli motivasyon desteği veriyoruz, bunların da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bütün sıkletlerde hedefimiz madalya almak, kürsüde en üstte olmak istiyoruz."

Milli güreşçilerin hedefi madalya
Kulu Belediyesi sporcusu milli güreşçi Kemal Yıldız (18) da şampiyona hazırlıklarının çok iyi gittiğini söyledi.

Şampiyonada hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayan Yıldız, "Antrenmanlar çok zor ama sabrederek çalışıyoruz, en iyi dereceleri çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Hedefim dünya şampiyonluğu. 3 sene önce Rusya'da yapılan şampiyonada yıldızlarda dünya ikincisi olmuştum, şimdi ise birinci olmayı istiyorum." dedi.

Kızılcahamam Belediyesi sporcusu milli güreşçi Kemal Yurt ise şampiyon olmak için çalıştıklarını anlatarak, "Hazırım, inşallah şampiyon olacağım. 2018-2019'da Türkiye şampiyonlukları ile 2019'da Belarus'ta düzenlenen şampiyonada Avrupa üçüncülüğüm var. Hedefim ise İstanbul'da yapılacak şampiyonada dünya birincisi olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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