İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya

Madalya alan sporcular şöyle: 57 kg’de Mehmet Akif Sönmez bronz, 61 kg’de Ahmet Erfidan gümüş, 65 kg’de Durmuş Bölük gümüş, 70 kg’de Enes Uzun bronz, 74 kg’de Bartu Akdemir gümüş, 79 kg’de Nurullah Maden gümüş.
Şampiyona 8 Temmuz'da sona erecek.
Madalya alan sporcular şöyle: 57 kg’de Mehmet Akif Sönmez bronz, 61 kg’de Ahmet Erfidan gümüş, 65 kg’de Durmuş Bölük gümüş, 70 kg’de Enes Uzun bronz, 74 kg’de Bartu Akdemir gümüş, 79 kg’de Nurullah Maden gümüş.
Şampiyona 8 Temmuz'da sona erecek.
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