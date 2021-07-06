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İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya

İstanbul’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda gençler kategorisi serbest stilde yapılan müsabakalar bugün tamamlandı. Turnuvada milli sporcular 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya

Madalya alan sporcular şöyle: 57 kg’de Mehmet Akif Sönmez bronz, 61 kg’de Ahmet Erfidan gümüş, 65 kg’de Durmuş Bölük gümüş, 70 kg’de Enes Uzun bronz, 74 kg’de Bartu Akdemir gümüş, 79 kg’de Nurullah Maden gümüş.

Şampiyona 8 Temmuz'da sona erecek.

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