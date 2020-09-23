İşitme engellilere anlamlı destek 

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle işitme engelli vatandaşlar için tasarlanan özel maskeler üretti.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te farkındalık oluşturan projelere imza atmayı sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddete hayır kampanyasına destek vererek turuncu maske üreten ve dağıtan Büyükşehir Belediyesi şimdi de işitme engelli vatandaşlar için maske üretti.





İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL MASKE

Büyükşehir Belediyesi Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle işitme engelli vatandaşların iletişim kurmalarını kolaylaştırmak için ağız kısmı şeffaf olan maskeler üretmeye başladı.

İşitme engelli vatandaşlar için üretilen maskelerin bir kısmı Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu’na teslim edilirken, yeni üretimlere devam edilecek.

Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen maske tanıtım toplantısına Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürü Mustafa Can, Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Pelin Aslan ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya katıldı.

19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olduğunu belirten Ersan Petekkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği destek için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Geniş çaplı etkinlikler düşünüyorduk ama pandemi süreci nedeniyle birçok etkinliği ötelemek zorunda kaldık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak çok anlamlı bir projeye imza attık. İşitme engelli arkadaşlarımızın en büyük problemi maskeler. Maske taktıkları zaman iletişim sorunları oluyordu. Ankara’da genç bir girişimci arkadaşımızın özellikle kadın olması çok önemli onun tasarlamış olduğu maskeler Büyükşehir Belediyesi tarafından üretildi. Bu sayede işitme engelli arkadaşlarımız daha rahat iletişim kurabilecek. Bu çalışmanın başlatılmasını sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR MEMNUN

Pandemi döneminde maske kullanırken iletişim kurmakta zorlanan işitme engellilerin talebine kısa sürede cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Pelin Aslan da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon engelli vatandaşımız var. İşitme engellilerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de iletişim sıkıntısı. Pandemi döneminde de iletişim sağlayamadıkları için büyük sorun yaşadılar. Normal maske ile kendilerini anlatamıyorlardı. Bu maske gerçekten çok iyi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bir ilki gerçekleştirerek işitme engelli vatandaşlar için maske üretti. Bunun için Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

İşitme engelli vatandaşlardan Evren Barışık, kendileri için özel olarak tasarlanan maskeleri çok beğendiğini işaret diliyle anlatarak, “İşitme engelli olarak dünyaya geldim. İletişim kurabilmemiz için maske bizim için çok önemli. Normal maskeleri taktığımız zaman iletişim kurmakta zorluk yaşıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesinin işitme engelli vatandaşlar için ürettiği maske projesi gerçekten çok anlamlı. Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” dedi.