  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge
»

İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Mersin'de bir binanın dış cephesini boyayan işçi, iskele halatının kopması sonucu emniyet kemeriyle havada asılı kaldı. Güvenlik önlemi sayesinde yere düşmekten kurtulan işçiyi itfaiyeciler kurtardı.
İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarındaki bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskeleye çıkan bir işçi, büyük tehlike atlattı. İskeleyi taşıyan 2 tel halattan biri, aniden koptu. Taktığı emniyet kemeri sayesinde iskeleden düşüp beton zemine çakılmaktan kurtulan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yere indirilip tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İsmi açıklanmayan işçinin iskelede asılı kaldığı anlar, sosyal medya kullanıcısı Besim Askay tarafından fotoğraflanıp 'İskele koptu, adam yukarıda asılı kaldı' notu ile paylaşıldı.

Yaşanan olay, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün şifreleme yöntemleri itirafçıların ifadelerine yansıdı18 Ekim 2020 Pazar 13:05
  • Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada18 Ekim 2020 Pazar 12:51
  • Bakan Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur18 Ekim 2020 Pazar 12:50
  • İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu18 Ekim 2020 Pazar 12:49
  • Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem18 Ekim 2020 Pazar 12:48
  • Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı18 Ekim 2020 Pazar 12:36
  • Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı18 Ekim 2020 Pazar 12:34
  • Diyarbakır'da, 5 katlı apartmanın çatısında tehlikeli çalışma18 Ekim 2020 Pazar 11:35
  • Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı18 Ekim 2020 Pazar 11:22
  • MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi18 Ekim 2020 Pazar 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti