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İşkenceci eşini öldüren Melek İpek için 'serbest bırakılsın' paylaşımları

Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürmekten dün tutuklanan Melek İpek'in (31) serbest bırakılması için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek için 'serbest bırakılsın' paylaşımları

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki, iddialara göre evlerinde önceki gece çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek, servis şoförü eşi Ramazan İpek'i aralarında çıkan arbedede av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından da jandarmayı arayarak teslim oldu. 8 ve 6 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi olan İpek, iddiaya göre 12 yıllık evliliğinin ilk yıllarından beri eşi Ramazan İpek'ten şiddet gördü. Geçen perşembe gecesi çocuklarının gözü önünde dayak yiyen Melek İpek, eşinin tüfek doğrulttuğu çocuklarına siper oldu. Çocuklarının başka odaya geçmesiyle Ramazan İpek, tüfeğin dipçiğiyle Melek İpek'in yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Baygınlık geçiren Melek İpek'i kelepçeleyip banyoya götüren Ramazan İpek, şiddetin yanı sıra tecavüz etti.

ARBEDE SIRASINDA VURULDU

Melek İpek'in ifadesine göre sabah saatlerinde evden servise çıkmadan önce kendisine ve kızlarına ölüm tehditleri savuran Ramazan İpek'in tehditleri geri döndüğünde de devam etti. Bu sırada eline av tüfeğini alan Melek İpek, eşinin evden çıkmasını istedi. İkili arasında yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş almasıyla vurulan Ramazan İpek, yaşamını yitirdi. Eşinin cep telefonundan 112'yi arayan Melek İpek, eve gelen jandarma tarafından kelepçeleri çıkartıldıktan sonra göltına alındı. Ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü söyleyen Melek İpek, eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürdüğü gerekçesiyle dün sabah gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Melek İpek'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında Melek'in serbest bırakılması için  'hashtag'ler açıldı. Yüzlerce kişi Melek İpek'in serbest bırakılması için paylaşım yaptı. Şule Çet Dayanışma Platformu sosyal medya hesabından “Melek İpek, darp gördüğü iki çocuğunu öldürmekle tehdit eden Ramazan İpek'i nefsi müdafaa yaparak öldürdü" paylaşımı yapıldı. Paylaşımı binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaştı. Birçok kadın platformu da Melek İpek'in serbest bırakılması için paylaşım yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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