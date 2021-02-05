  • BIST 1.546
  • Altın 412,356
  • Dolar 7,1214
  • Euro 8,5211
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim

Antalya'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, “Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi.
İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim

Olay, 7 Ocak'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'KIZLARIMA SARILIP UYUMAYI ÖZLEDİM'

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Melek İpek'i dün gece avukatı Ahmet Onaran ziyaret etti. Müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatan Ahmet Onaran, Melek İpek'in “Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediğini aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı05 Şubat 2021 Cuma 09:40
  • İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim05 Şubat 2021 Cuma 09:23
  • Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı05 Şubat 2021 Cuma 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Şubat 2021 Cuma 09:22
  • Kundakladığı iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izleten şüpheli yakalandı05 Şubat 2021 Cuma 09:19
  • 'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimari uygulansın'05 Şubat 2021 Cuma 09:19
  • Evde kumar oynarken yakalandılar05 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat05 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı05 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • Kadıköy'deki olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı05 Şubat 2021 Cuma 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti