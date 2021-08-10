İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı

Körfez açıklarındaki geminin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.
Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Körfez açıklarındaki geminin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.
Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
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