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İskenderun'da bir gemide 72,6 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da limandaki bir gemide 72 kilo 563 gram kokain bulundu.
İskenderun'da bir gemide 72,6 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen çalışmalar kapsamında İskenderun'da bir limana Kolombiya’dan gelecek yabancı bayraklı bir gemi, riskli olarak değerlendirildi ve "Gemi Takip Sistemi" üzerinden izlemeye alındı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince söz konusu gemide yapılan aramada güvertenin altında tespit edilen gizli bölmede iki çanta bulundu.

Çantalarda bulunan 65 pakette 72 kilo 563 gram kokain olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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