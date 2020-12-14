İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR’da yüklü bir konteyner devrildi.