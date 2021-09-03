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İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 7 Eylül'de toplanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2. Olağanüstü Genel Kurulu, 7 Eylül'de zam gündemiyle toplanacak.
İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 7 Eylül'de toplanacak

Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 7 Eylül Salı günü saat 15.00'te, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "2021 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" gündemi ile bir araya gelecek.

Kurulda görüşülecek gündem maddesi için meclis üyelerine davetiyelerinin gönderildiği öğrenildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel kurulun zam gündemiyle toplanmasına tepki gösterdi.

Göksu, "CHP'li İBB yönetimi sadece suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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