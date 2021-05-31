  • BIST 1.420
  • Altın 520,511
  • Dolar 8,4772
  • Euro 10,3663
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde reddedildi.
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi

İBB Meclisi Mayıs Ayı son oturumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu görüşülmek üzere bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. 

İSKİ'nin Genel Kurulunun gerçekleştirildiği toplantıda su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan zam içeren "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi ile ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi görüşüldü.

Yapılan teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle Kasım ayında görüşülmek üzere komisyona geri gönderildi. 
 

"YÜZDE 50'Yİ BULAN ZAM TEKLİFİ HAKKA HUKUKA AYKIRI" 

AK Parti İBB Meclis Üyesi, Tarife Komisyon Başkanı Hidayet Erdöl, "İnsani su hakkı kullanımı hakkının kaldırılmasıyla birlikte mevcut tarifelere yüzde 25 zam teklifiyle İstanbul halkının cebinden yansıyacak toplamda  yüzde 50'yi bulan zam teklifini hakka hukuka aykırı buluyoruz, vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz" dedi.

Erdöl, komisyon olarak su zammı teklifinin Kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin ise reddedilmesini istediklerini belirtti.



"20-25 ZAM İSTEĞİNİN ÇOKTA ABSÜRT BİR DURUMU YOKTUR"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "İnsani su kullanımı ile su fiyatları hakkında iki konu var. İnsani su kullanım hakkını zorunlu buluyoruz" diye konuştu. Balyalı, "İSKİ'nin özellikle bu dönemde, yüzde 20'ye varan enflasyon karşısında yüzde 20-25 zam isteğinin çokta absürt bir durumu yoktur. İnsani su yardımıyla birlikte su bedeli 3 lira 85 kuruştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni normalleşme kararları açıklanacak! Kabine Toplantısı başladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:07
  • Gezi Parkı'ndaki olayların 8. yıl dönümünde yaşananlar halen hafızalardaki tazeliğini koruyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:47
  • İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:38
  • Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:52
  • Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:52
  • YPG Suriye-Türkiye sınırında tünel kazıyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:47
  • Suriye’nin Münbiç ilçesinde halk YPG/PKK’nın zorunlu askerlik uygulamasını kepenk kapatarak protesto etti31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:55
  • Mavi Marmara yolcularından mağdurların avukatı Gülden Sönmez, yargı sürecini anlattı31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:54
  • Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:54
  • Cezaevi infaz kurumu kütüphaneleri için adliyelerde kitap bağış kampanyası başlatıldı31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti