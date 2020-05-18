  • BIST 101.653
  • Altın 388,064
  • Dolar 6,8491
  • Euro 7,4118
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edildi

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu açıklandı.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edildi

 İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.
SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.

Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'da Kovid-19 teşhis edildi15 Mayıs 2020 Cuma 16:49
  • Şenes Erzik: Ligler Haziran'da başlamaz15 Mayıs 2020 Cuma 12:40
  • Sergen Yalçın test sonucunu açıkladı15 Mayıs 2020 Cuma 11:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu15 Mayıs 2020 Cuma 09:07
  • Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi15 Mayıs 2020 Cuma 09:03
  • Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olmak zorundayız15 Mayıs 2020 Cuma 09:00
  • Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide Kovid-19 tespit edildi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:45
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı14 Mayıs 2020 Perşembe 14:50
  • Beşiktaş Futbol Takımı'nda 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Mayıs 2020 Perşembe 13:17
  • Formula 1 Dünya Şampiyonası 70 yaşında14 Mayıs 2020 Perşembe 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti