  • BIST 1.087
  • Altın 469,217
  • Dolar 7,6148
  • Euro 8,9402
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

İskoçya’da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı

İskoçya’da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı. Anne Lydia Reid, Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenleri’ne 731 bin TL'lik dava açtı.
İskoçya’da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı

Olay, İskoçya’nın Edinburgh kentinde meydana geldi. BBC’nin yayınladığı habere göre, Lydia Reid’in (71), 1975 yılında doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren oğlu Gary Paton’ın mezarı boş çıktı. Reid’in Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenleri’ne dava açtığı ve 75 bin sterlin (731 bin TL) tazminat istediği aktarıldı.

“ÜÇ YIL OLDU ANCAK HENÜZ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”

 Reid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üç yıl önce Gary’nin mezarının boş olduğunu öğrendik. Ancak henüz bir şey değişmedi” ifadelerini kullandı. Mezarda yapılan incelemede, herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı ve dekompozisyona rastlanmadığı ifade edildi. Reid, ölen bebeğinin kalıntılarının toprakta bulunup bulunmadığına ilişkin testlerin yapılmasını talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu21 Eylül 2020 Pazartesi 09:11
  • Şanlıurfa’da düğün salonunda yangın20 Eylül 2020 Pazar 19:23
  • Florya'da patlayan çamaşır makinesi yangın çıkardı, 2 kişi dumandan etkilendi20 Eylül 2020 Pazar 19:22
  • Temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü20 Eylül 2020 Pazar 17:27
  • Kayısı diyarında ayçiçeği hasadı20 Eylül 2020 Pazar 12:57
  • 'Pamukkale'nin kardeşi' Altınkale'ye yoğun ilgi20 Eylül 2020 Pazar 12:56
  • Tuz Gölü nesli tükenmekte olan Bozkır Kartalı ve Toy kuşlarının ev sahibi20 Eylül 2020 Pazar 12:54
  • Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı20 Eylül 2020 Pazar 10:15
  • Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü19 Eylül 2020 Cumartesi 20:09
  • ABD'li Joseph 108'lik saçıyla Guinness'e girdi19 Eylül 2020 Cumartesi 17:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti