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İŞKUR yeni yıla hızlı başladı

İŞKUR'un ocak ayında istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 87 bin 383 oldu.
İŞKUR yeni yıla hızlı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geçen ay 31 bin 812'si kadın 87 bin 383 kişinin iş bulmasına aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Geçen yılın ocak ayında 83 bin 416 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, iş sahibi yaptığı kişi sayısını, bu yılın ocak ayında yüzde 4,8 artırarak 87 bin 383'e yükseltti.

18 bin 785 yükseköğrenim mezunu iş sahibi oldu

İstihdamına aracılık edilenlerin mesleki dağılımında, ilk sıralarda satış danışmanı, garson, güvenlik görevlisi ve kasiyer yer aldı.

Geçen ay 55 bin 571 erkek, 31 bin 812 kadın işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen 87 bin 383 kişiden 18 bin 785'i yükseköğrenim mezunlarından oluştu.

İş gücüne nitelik ve tecrübe kazandırmak için iş başı eğitim programları da düzenlemeye devam eden Kurum, geçen ay 28 bin 506 kişiye "mesleki nitelik" kazandırdı.

İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,5 artışla 1 milyon 490 bin 276'ya ulaşmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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