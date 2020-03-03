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İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu

Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulaması sonrası Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Suriyeli sığınmacılar Avrupa'ya gitmek için otogara akın etti.
İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu

İdlib’de Suriye rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açtı. Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye İlçesinde de göçmenler Avrupa’ya gitmek için otogarın yolunu tuttu.

Yıllardır İslahiye’de yaşayan Suriyelilerden bazıları Avrupa’ya gitmek için yanlarına aldıkları valizlerle otogara gidip geride kalan yakınlarıyla vedalaştı. Suriye uyruklu aileler, otobüs biletlerini aldıktan sonra Edirne’ye doğru yola çıktı.

Yakınları ile vedalaşan Suriyeliler yola çıkarken, otogarda bulunan otobüs işletmecilerinden Uğur Altıparmak, "Son günlerde Suriyeli vatandaşlarda kıpırdanma var. Avrupa'ya gidebilme umuduyla ülkemizi terk etmeye başladılar. Buradan Edirne'ye giderek Avrupa'ya geçmek istiyorlar" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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