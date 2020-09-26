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İslahiye'de TIR'e çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkan ve önündeki TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.
İslahiye'de TIR'e çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Amer Dendel (26) yönetimindeki 34 SP 2273 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ömer Ç. (37) idaresindeki 31 NB 048 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Suriye uyruklu sürücü Amer Dendel ile araçta bulunan Hiyem Ağa (18) ve Mustafa Mustafa (37) yaşamını yitirdi, Zekeriya Alaruk (27) ve Asım Şimeli (3) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken sağlık görevlileri 2 yaralıyı ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı hayati tehlikeleri bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.

Kazada yaşamlarını yitiren 3 kişinin cenazeleri de incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TIR sürücüsü Ömer Ç.'nin göz altına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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