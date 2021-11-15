İslam Güzel Ahlâktır!

"Çivisi çıkmış bu dünyanın. Bozulmuş, insanlar bozulmuş! Kimseye güven olmaz bu devirde. Ne mal emanet edilir, ne de can. Keşke elimde imkân olsa da düzeltseydim dünyayı, insanları, savaşları, kardeş kavgalarını..."

Sosyal medyada karşılaştığım bir paylaşım üzerine yazıyorum bu yazıyı. Nedense değiştirme arzusunda olduğumuz şeyler hep elimizle ulaşamayacağımız, gücümüzün yetmediği uzak yerlerde. Böylesi köklü bir değişime yeltenirken ilk olarak hangi kapıdan başlayacağız hiç düşündük mü? Madem bir değişimi hedefliyoruz; çevremiz ve dünyamız değişsin istiyoruz, işe evvela kendimizden başlamalıyız. Zira kendi sürahisini dolduramayan, başkalarının susuzluğunu gideremez.

Kaçımız durup yaşadığımız hayatı sorgulayacak ve hatta ahlâkımızı İslam penceresinden değerlendirecek cesarete sahip? Teşhis edilmemiş bir hastalığın reçetesi yazılamaz. Yaşadığımız sıkıntıların kaynağının bozulmuş ahlâk algısı olduğunu görmezsek, çaresiz bir derde tutulmuşçasına bağlanır ellerimiz. Öyleyse bu sorgulamayı, iç muhasebemizi daha fazla zaman kaybetmeden yapma mecburiyetindeyiz. Rutinlerimizi incelerken gönül rahatlığıyla izlediğimiz dizilerde, dinlediğimiz müziklerde, boş vakit diye nitelendirdiğimiz anları doldurma çabası ile yaptığımız faaliyetlerde ahlâkî bir sıkıntı yok diyebilecek miyiz? Yoksa farkında olmadan ahlâk kavramını hafife mi alıyoruz?

Allah Rasulü (ﷺ) "Din güzel ahlâktır." buyurduğu halde, dünya hengamesi içinde arka plana atılan bir dosya halini mi aldı ahlâkın güzelleştirilmesi?

Gülümsemenin sadaka olduğunu unuttuğumuz için mi astık suratlarımızı? Güler yüzlü olmanın güzel ahlâka dahil olmadığını düşündük belki de.

Seccadeleri toplarken, kıldığımız namazları da katlayıp dolaplara mı kaldırdık bir dahaki vakte kadar? Namazımıza engel olmuyorsa gıybet etmemize, yalanı ağzımıza yuva yapmamıza, kardeşlerimiz hakkında menfi düşünüp onları sevmemek için direnmemize, bu zanlarla başkalarının da onları sevmesine engel olmamıza, tüm bunları yaparken de vicdanımızda rahatsızlık hissetmiyorsak, namazın gerektirdiği ahlâkı kazanamadık mı yoksa?

Namazın farz olduğuna iman edenler, güzel ahlâkın da farz olduğunu biliyorlardı. Ahlâkımız güzelleştikçe namazımız da güzelleşecek. Asıl unutturulmak istenen de buydu bizlere. Ahlâkı güzel insanların takvası ibadetlerine de yansıyacak, yapılan ameller ibadet şuuru ile yapılacak, kişi kendini değiştirmiş olacak. Yarınlar ahlâkını çirkin etkilerden koruyan, onu tertemiz muhafaza etmek için çabalayanların olacaktır...

Güzel ahlâka sahip olan insan, bu ahlâka sahip bir toplumun müjdecisidir. Neden çirkinlikler hızla yayılırken ahlâkın temizliği de yayılmasın sokaklarda? Özgürlük kisvesi altında ahlâka düzenlenen komplolar, ancak ahlâkın önemini kavradığımızda gün yüzüne çıkacak.