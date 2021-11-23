İşler Kitabevleri 24 Kasım’da ülke genelinde baklava dağıtacak

İşler Kitabevleri, 24 Kasım’ı öğretmenlerin ağzını tatlandırarak kutluyor. Türkiye genelinde öğretmenlere tonlarca baklava dağıtılacak.

ÖĞRETMENLER TATLIYA DOYACAK

Tüm illerde çok sayıda okulda öğretmenlere paket paket baklava ulaştıracak olan İşler Kitabevleri, ülke genelinde toplam sayıları 500’ü bulan şubelerinde de çikolata ikramında bulunacak. İşler’in ülke genelinde tonlarca baklava ve çikolata ikramında bulunacağı bu 24 Kasım’ın “en tatlı öğretmenler günü” olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu 24 Kasım’da ağızlar da tatlanacak. İşler Kitabevleri, 24 Kasım’ı öğretmenlerin ağzını tatlandırarak kutluyor. Türkiye genelinde öğretmenlere tonlarca baklava dağıtılacak.

Alanında Türkiye’nin en büyüğü olarak gösterilen İşler Kitabevleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bu yıl da anlamlı etkinliklere imza atıyor. Türkiye genelinde seminerler düzenleyen İşler Kitabevleri, ayrıca özel olarak hazırlatılan hediye çikolata ve baklava paketlerini öğretmenlere ulaştırıyor.

PAKET PAKET BAKLAVA

Tüm illerde çok sayıda okulda öğretmenlere paket paket baklava ulaştıracak olan İşler Kitabevleri, ülke genelinde toplam sayıları 500’ü bulan şubelerinde de çikolata ikramında bulunacak. İşler’in ülke genelinde tonlarca baklava ve çikolata ikramında bulunacağı bu 24 Kasım’ın “en tatlı öğretmenler günü” olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL FİLM

Düzenlediği kampanyalar ve özel indirim kartlarıyla her fırsatta öğretmenlerin yanında yer aldığını gösteren İşler Kitabevleri, 24 Kasım Öğretmenler Gününe Özel Hediyelerle de öğretmenlerin ağzını tatlandırmış oluyor. Ayrıca İşler Kitabevleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hazırlattığı kısa “Öğretmenler Günü Tanıtım Filmi” ile de bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyor.

SEMBOLİK ÜCRETE DENEME FIRSATI

Öte yandan 2021-2022 LGS ve YKS takvimi çerçevesinde Türkiye geneli deneme sınavlarına ağırlık veren İşler Kitabevleri, 3 TL’lik sembolik bir rakama bütün öğrencilere deneme sınavı imkanı sunuyor. Deneme sınavı için müracaatlar, ülke genelinde sayısı 500’e ulaşan İşler Kitabevlerinin bütün şubelerinden yapılabiliyor.

KPSS İÇİN İDDİALI HAZIRLIK

Yine KPSS alanında da çalışmalarını tamamlayan İşler Kitabevleri, 2022’de gerçekleştirilecek sınav için 80’e yakın yardımcı kaynak eseri adayların hizmetine sunuyor. Yeni sınav sistemine göre hazırlanan konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavlarıyla iddialı bir çıkış yapan Akademi Denizi Yayınları’nın bütün eserlerini İşler Kitabevlerinde bulmak mümkün.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA