İşler Kitabevleri’nden eğitime ücretsiz kaynak kitap desteği

İşler Kitabevleri, 20 bin yardımcı kaynak kitabı internete yükleyip, öğrencilerin hizmetine sundu. İşler’in ücretsiz olan online kaynak kitap hizmetinden milyonlarca öğrenci faydalanıyor. İsleronline'da ücretsiz deneme sınavı imkanı da bulunuyor.

Türkiye’de kitap sektörünün lideri olarak gösterilen İşler Kitabevleri, öğrenciler için önemli bir projeye imza atarak, ücretsiz kaynak kitap desteği sağlıyor... 20 bin yardımcı kaynak kitabı sayfa sayfa internete yükleyen İşler Yayın Grubu’nun ücretsiz online kaynak kitap hizmetinden bugün milyonlarca öğrenci faydalanıyor.

Sınav odaklı eğitim modelinin uygulandığı ülkemizde öğrenci ve öğretmenler için yardımcı kaynak eser ve profesyonel destek büyük önem taşıyor. Alanında Türkiye’nin en büyüğü olarak nitelendirilen İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevleri , yardımcı kaynak eser alanında hem basılı kitaplarla hem de dijital ortamda 30 milyon öğrenciye profesyonel destek imkanı veriyor.

YKS ŞAMPİYONLARINA ÖDÜL

Yeni eğitim-öğretim yılına hızlı başlayan İşler Yayın Grubu, 2021 YKS sonuçlarına göre ilk bine giren 50 öğrenciye burs veriyor. Burs kriteri olarak ihtiyaç sahibi olmayı ön koşul olarak sunan İşler Yayın Grubu, öte yandan 10 milyonu aşan soru bankasıyla Türkiye’nin en büyük soru havuzuna sahip www.isleronline.com adresinden de 1,5 milyon üyeye ücretsiz deneme sınavı imkanı sağlıyor. Öğrencilerin ücretsiz kaynak kitap desteğinden faydalanmaları için tek yapmaları gereken şey, isleronline .com sitesine girip, bedava olan üyelik işlemini yapmak, yani üye olmak.

SINAV SÖKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ

Sınava dair bütün taleplere cevap veren profesyonel bir kurum olan İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevleri, 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atmış. İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla, 39 yayıneviyle, onlarca dijital platformuyla sınav sektörünün en büyüğü ve öncüsü olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİ

Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın Grubu bir rekora imza atıyor.

Sınav alanında “Türkiye’nin birikimi” olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor. Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Kitabevleri an itibariyle Anadolu sathına yayılmış 500 şubesiyle erişebilirliği ve seçiciliği kolaylaştırıyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolu bir şekilde İşler Kitabevleriyle kesişiyor.



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