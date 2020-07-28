  • BIST 1.158
  • Altın 436,674
  • Dolar 6,9270
  • Euro 8,1128
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 37 °C
  • Konya 32 °C
»

İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor

Feriköy Stadı'nda bir araya gelen işletmeciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan sahaların tekrar faaliyete geçmesini talep etti.
İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor

İstanbul'daki halı saha işletmecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan sahaların tekrar faaliyete geçmesini istiyor.

Feriköy Stadı'nda bir araya gelen işletmeciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak ellerinde Türk bayrakları, afiş ve dövizlerle iş yerlerinin açılması taleplerini dile getirdi.

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetleri Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, gazetecilere, Türkiye'de yeni normalleşme süreci kapsamında birçok yerin tekrar hizmete girdiğini ancak sektörlerinin açılmadığını söyledi.

28 Mayıs'ta açıklanan karar sonrası 1 Haziran'da kapılarını açtıklarını ancak İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla işletmelerin 2 Haziran'da tekrar süresiz kapandığını anlatan Gözüaçık, şunları söyledi:

"Bizler spor tesisiyiz. Bu sıfatla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ruhsatlandırılmaktayız. Bu yanlış anlamayı gidermek üzere İller İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yaptığımızda bu teknik hata kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığına bu yanlışın giderilmesi hususunda resmi yazıyla görüş sorulmuştur. Henüz bir cevap alınamamıştır."

Gözüaçık, işletme sahiplerinin ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini ve halı sahaların tekrar açılmasını istediklerini yineledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci Ayasofya da ibadete açılıyor28 Temmuz 2020 Salı 14:50
  • Meral Akşener'den 'Ayasofya Camii' açıklaması!28 Temmuz 2020 Salı 14:47
  • Şehitlerimizi uğurluyoruz28 Temmuz 2020 Salı 14:22
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor28 Temmuz 2020 Salı 14:14
  • Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti28 Temmuz 2020 Salı 14:01
  • Kasaplardan 'kurban kesimi' uyarıları28 Temmuz 2020 Salı 13:59
  • HDP'li milletvekili Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişme28 Temmuz 2020 Salı 13:57
  • Türk Kızılay köy çocuklarını 'bayramlık kıyafetle' sevindiriyor28 Temmuz 2020 Salı 13:36
  • Pazar yerleri kapatılan pazarcılardan eylem28 Temmuz 2020 Salı 13:35
  • İHH'dan 184 bin yetime bayramlık28 Temmuz 2020 Salı 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti