"İşletmeler arası mesafe kuralı getirilmezse kuaförlerin yüzde 60'ı kapatılır"

AKGO Başkanı Bülent Erdoğan, “İşletmeler arası mesafe kuralı getirilmeli. Bu kuralın yokluğu işletmeleri standart dışı çalışmaya itiyor. Olası bir denetimde kuaförlerin yüzde 60’ı kapatılır” dedi.

AKGO Başkanı Bülent Erdoğan Başkent’te bulunan 6 bin kuaförden 2 bininin fazla olduğunu belirterek, “İşletmeler arası mesafe kuralı getirilmeli. Bu kuralın yokluğu işletmeleri standart dışı çalışmaya itiyor. Olası bir denetimde kuaförlerin yüzde 60’ı kapatılır” dedi.



Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası (AKGO) Başkanı Bülent Erdoğan gazetemize konuştu. Gazetemiz muhabirine sorunlarını anlatan Erdoğan, kuaförler arası mesafe kuralının getirilmesi gerektiğini belirterek, “Ankara’da yaklaşık 6 bin kuaför var. Ankara’ya 4 bin kuaför yeterli. Mesafe kuralı getirilmeli. Olası bir denetimde kuaförlerin en az yüzde 60’ı kapatılır. Birçoğu standartları oturtamamış. Kaliteli ve sağlıklı hizmet için bu kural şart” dedi.

TÜRKÇE BİLMEYEN YABANCI KUAFÖRLER VAR

Erdoğan son bir yılda Ankara’da yaklaşık 300 kuaför açıldığını hatırlatarak bunların arasında Türkçe bilmeyen başka ülkelerin vatandaşı olan işletme sahipleri olduğunu dile getirdi. Erdoğan bu konuda çekincelerini paylaşarak, “Yeni açılan her kuaförü ziyaret ediyoruz. Görüyoruz ki bazı yabancı vatandaşlar Türkçe bilmediği halde dükkân açmışlar ve sadece kendi vatandaşlarına çalışıyorlar. Bunlar odamıza kayıtlı, tamamen yasal, tek sorun dilimizi bilmemeleri. Bir yerden sonra bizim vatandaşlarımızda oralara gidecek ve iletişim kuramayacaklar. Bu da sorunları beraberinde getirecek. Bunun tedirginliğini yaşıyoruz. Bu işletmeleri biz denetlemek istiyoruz. İşlerinde ne kadar ehiller, görelim” dedi.

6 BİN KUAFÖRÜN 2 BİNİ FAZLA

Ankara’da yaklaşık 6 bin kuaför olduğunu da kaydeden Erdoğan, “Kuaför açmak çok kolay. Biz bunun zorlaştırılmasını istiyoruz. Belge almak bu kadar kolay olmamalı. Ustalık belgesi olmayan açamasın. Ankara’ya 4 bin kuaför yeterli. Şu an 2 bin tanesi fazla” şeklinde konuştu.

YÜZDE 60’I KAPATILIR

İl ve ilçe Sağlık Müdürlükleri ve ilgili ilçe belediyelerle ile bir denetime çıkıldığında kuaförlerin yaklaşık yüzde 60’ının kapatılacağını iddia eden Erdoğan, “Yüzde 60’ı kaliteyi oturtamamışlar. Birçoğunda sağlık riski dahi oluşmaktadır. Biz bu kaliteyi oturtabilmek için bazı şeyler istiyoruz. Mesela kuaförler arasında mesafe aralığı olsun, bu kural getirilsin. Her sokakta bir tane olsun, ikincisine vergi numarası ve ruhsat verilmesin. Böylelikle kalite artacak.”

BİRBİRİMİZİ BATIRIYORUZ

“Bize aynı sokağa ya da aynı binaya bir başka kuaför açılmama garantisi verilse hizmet birinci sınıf olur. Dükkânı açıyoruz, belirli bir süre sonra çalışanlar bir araya gelip toplu istifa ediyorlar ve hemen yanı başına başka bir kuaför açıyorlar. Bu sefer hem eski patronları hem de kendileri batıyor, para kazanamıyor. Gelir düşünce hizmet de düşüyor. Biz birbirimizi batırıyoruz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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