İşletmeler ücretsiz dezenfekte edildi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan lokanta, kafeterya, kahvehane, pastane ve restoranlar yeniden açıldı. Altındağ Belediyesi, esnaflara destek vermeyi yine ihmal etmedi.

Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek… Altındağ Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete giren lokanta, kafeterya, kahvehane, pastane ve restoranlara hijyen desteği verdi. Altındağ sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelere dezenfeksiyon desteği verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yeniden kapılarını açan işletmelerimize şimdiden hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Altındağ Belediyesi olarak, kendilerine her tür desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Yeniden normal hayata geçiyor olmanın sevindirici bir gelişme olduğunu, ancak tedbirlerin de elden bırakılmayacak kadar önemli olduğunu hatırlatan Başkan Balcı “Vatandaşlarımızın sosyalleştiği, keyifli vakit geçirdiği lokanta, kafeterya, kahvehane, pastane ve restoran gibi işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi çok güzel... Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Hem işletmelerin hem de buralardan faydalanacak vatandaşlarımızın içinin rahat etmesi, bu mekanlarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmeleri tek temennimiz…” ifadelerini kullandı.