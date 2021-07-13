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İşletmelerin yüzü gülmeye başladı

Salgın yasaklarının kalkmasıyla birlikte Ankara’daki kafe ve restoranlarda doluluk yüzde 80’i aştı. Gazetemize konuşan bir işletme müdürü Ali Can Fidan, “Tatil dönüşü yani Eylülden sonra yüzde 100 doluluk olacağına inanıyorum” dedi. 
İşletmelerin yüzü gülmeye başladı

Ankara’da kafe ve restoran işletme müdürlüğü yapan Ali Can Fidan, gazetemize sektörün durumuyla ilgili bilgi verdi. 
Ankara’da kafe ve restoran işletme müdürlüğü yapan Ali Can Fidan, normalleşme döneminde işletmelerdeki doluluk oranı, yasakların kalmasıyla birlikte insanların tercihleri, işletmecilerin beklentileri ve sektörle ilgili gazetemizi önemli bilgiler verdi.  

İŞLETMELERİN YÜZDE 20’Sİ KEPENK KAPATTI

Normalleşme süreci öncesinde kafe ve restoranların kapalı olduğunu hatırlatan Fidan, “Uzun süre çalışmadık bu zaman zarfında gerek işletme olarak gerek çalışan personel olarak sıkıntılar yaşadık. Salgın sürecinde bizim sektörümüzdeki dükkanların yüzde 20’si kepenk kapattı” dedi. 

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YASAKLAR KALKTI DOLULUK YÜZDE 80’E ÇIKTI

Yasakların kalkmasıyla birlikte kafelere ve restoranlara büyük talep göstermeye başladığını kaydeden Fidan, “Şu an doluluk oranımız yüzde 80. İnsanların ilgi ve alakası güzel; çünkü insanlar yasaklar döneminde evde sıkıldı, bunaldı. Tatil sezonu nedeniyle Ankara’da çoğu insan sahil bölgelerine gitti. Eylülden sonra Ankara’da kafe ve restoranlarda yüzde yüz doluluk olacağına inanıyorum” diye konuştu. 

“3 ÖĞÜNDE DE GELEN MÜŞTERİLERİMİZ OLUYOR”

Next Level AVM’de Çaytaze ve Haytham Restoranların işletme müdürlüğünü yapan Fidan şunları söyledi: “Normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara veya park-bahçelere yönelmelerin nedeni, insanlar aylarca evlerinde kaldı, aylarca kendi yemeklerini kendileri yaptı, çayı-kahveyi kendileri hazırladı. Şu an o kadar bunaldılar ki inanın insanlar evlerinde yemek yapmıyor. Özellikle maddi durumu iyi olan insanlar sabah kahvaltısında, öğle ve akşam yemeğinde sürekli dışarıdalar. Çünkü bunaldılar. Benim çoğu müşterimin 3 öğünde de buraya geldiği oluyor ve bana diyorlar ki, “Evde durmaktan bıktık.” 

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60 YAŞ ÜSTÜ TEDBİR AMAÇLI KALABALIĞA GİRMİYOR

Yasakların kalkması ve havaların ısınmayla birlikte kafe ve restoranlara gelmeyen kişilerin ise park-bahçeleri tercih ettiğini vurgulayan Fidan, “İnsanlar kafeye gelmedikleri zamanlarda da insanlar park, bahçe gibi dış ve havadar mekanları tercih ediyorlar. Havaların da ısınmasıyla birlikte insanlar evde pek vakit geçirmiyor mecbur kalmadıkça” sözlerini aktardı. Fidan, salgından sonra 60 yaş üstü vatandaşların kafe ve restoranlara pek fazla gelmemeye başladığına dikkat çekti. 

“CANLI MÜZİKTE SAAT SINIRLAMASI KALDIRILSIN”

Fidan, Ankara’da şu anda neredeyse her gün yeni bir mekan açıldığının bilgisini verdi. Fidan, kafe ve restoran işletmecileri olarak Hükümetten canlı müzikle ilgili talepleri olduğunu belirterek, “Canlı müzik kısıtlamalarının da kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü biz bu kapanma zamanında büyük zararlar ettik ve bu zararlarımızı çıkarmak için saatlerin biraz daha esnetilmesi gerekiyor” şeklinde çağrıda bulundu.  

SALGINA KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Salgına karşı işletmelerinde aldıkları önlemler hakkında bilgi veren Fidan şunları söyledi: “İşletmelerimizde 50 masayla hizmet verirken şu an 25 masayla hizmet veriyoruz. Masa sayılarımızı yüzde 50 oranında azalttık. HES kodu ile giriş sağlanıyor. Masalarımızda dezenfektan bulunuyor. Bizim 3 temel prensibimiz: temizlik, hizmet, memnuniyet.”     

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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