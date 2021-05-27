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İşlettiği tostçuda silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, işlettiği tostçu dükkanında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan F.D. (36), hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İşlettiği tostçuda silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Olay, saat 17.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi 3402 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.D.'nin işlettiği tostçu dükkanına ismi öğrenilemeyen motosikletli bir şüpheli geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkarken, F.D.'ye tabancayla ateş eden şüpheli, arkadaşının hazırda beklettiği motosikletin arkasına binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yığılan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, silah saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin F.D.'ye tabancayla ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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