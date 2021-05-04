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İsmail Çataklı: Nisan ayında 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmıştır

İsmail Çataklı: Salgınla mücadele kapsamında nisan ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmış, 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır.
İsmail Çataklı: Nisan ayında 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmıştır

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

- "Salgınla mücadele kapsamında nisan ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmış, 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır."

- "2021 nisan ayında 8’i sözde üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 16’sı ölü, 2’si yaralı, 72’si sağ, 25’i teslim olmak üzere 66’sı PKK/KCK’lı, 49’u DEAŞ/HTŞ mensubu 115 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Nisan ayında 248 sığınak barınak mağara kullanılmaz hale getirilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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