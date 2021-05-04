İsmail Çataklı: Nisan ayında 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmıştır

İsmail Çataklı: Salgınla mücadele kapsamında nisan ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmış, 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satır başları: - "Salgınla mücadele kapsamında nisan ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmış, 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır." - "2021 nisan ayında 8’i sözde üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 16’sı ölü, 2’si yaralı, 72’si sağ, 25’i teslim olmak üzere 66’sı PKK/KCK’lı, 49’u DEAŞ/HTŞ mensubu 115 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Nisan ayında 248 sığınak barınak mağara kullanılmaz hale getirilmiştir."