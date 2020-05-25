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İsmail Çataklı'dan 'Polis şiddeti' haberine açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Polis şiddeti' haberlerine açıklamalarda bulundu.
İsmail Çataklı'dan 'Polis şiddeti' haberine açıklama

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada emniyet teşkilatının, koronavirüs salgını sürecinde de fedakarca görev yaptığını, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan  Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev alarak, vatandaşların ihtiyaçlarının temin edilmesi noktasında canla başla çalıştığını belirtti. Çataklı, "Ancak; son dönemlerde doğruluğu ve yanlışlığı araştırılmadan gündeme getirilen bazı münferit olaylara ait birtakım video ve görseller sosyal medya hesaplarından paylaşılmakta, buradan oluşturulan olumsuz ve yanlış algı teşkilatımızın tüm çalışmaları genellenmekte, bu sayede polisimiz ve Emniyet Teşkilatımız, toplum nezdinde yıpratılmaya çalışılmaktadır. Sıklıkla şahit olduğumuz bu tavır, bugün de bir başka olay üzerinden özellikle malum 'Tele 1' adlı televizyon kanalı tarafından 'polis zorbalığı' gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle tekrarlanmış, Polis Teşkilatımız haksız yere itham edilmiştir. Açıkça ifade etmek isteriz ki, 175 yıllık gurur abidesi bir teşkilat için bu ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez" dedi.

'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMAKTA'

İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki tüm kolluk birimlerinin faaliyetlerinin insan hak ve hürriyetleri noktasında etkin şekilde denetlenebilmesi amacıyla, bakanlık  bünyesinde 'Kolluk Gözetim Komisyonu' kurulduğunu ve 2019 yılında faaliyetine başladığını anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Söz konusu sistem, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesi ile saydamlık ve güvenilirliği geliştirmek üzere; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak, idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezî bir ortamda kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Kolluk Gözetim Komisyonu'na 15.05.2020 tarihi itibariyle ulaşan toplam 10 bin 914 ihbar ve şikâyet başvurusu hakkında işlem yapılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bu tür münferit olaylar da komisyonumuzca değerlendirilmekte olup, sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır." 

'HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR'

Her türlü ihbar ve şikayetin değerlendirildiğini ve kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Çataklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca emniyet personelimiz ile ilgili olarak; 2018 yılında 36 bin 828, 2019 yılında 41 bin 307, 2020 yılında 12 bin 978  muhakkik-müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Muhakkik-müfettişlerce yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 2018 yılında 14 bin 575, 2019 yılında 15 bin 949, 2020 yılında 4 bin 58 disiplin işlemi kararı alınmıştır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere görevle ilgili her türlü ihbar ve şikayet değerlendirilmekte, varsa olumsuzluklar başta valilikler olmak üzere ilgili birimlerimizce kamuoyuyla da paylaşılmaktadır. 330 bin 450 personeli bulunan Emniyet Teşkilatımızın, henüz doğruluğu bile tespit edilmemiş bazı görseller üzerinden, kim oldukları ve maksadı tarafımızca bilinen bazı çevrelerce yıpratılıp linç edilmesine hukuk çerçevesinde mani olmak, bu köklü kurumlarımızın itibarlarını korumak ve millete hizmet etmelerinin önündeki art niyetli her türlü engeli kaldırmak, elbette ki önceliklerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güveninin teminatı olan Polis Teşkilatımız, 175 yıldır olduğu gibi bundan sonraki süreçte de, kanunlara ve kurallara uygun şekilde görevine devam edeceği gibi bu tarz maksatlı yıpratmalara karşı hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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