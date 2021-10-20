İsmail Demir müjdeli haberi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi

TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İlk AKSUNGUR’u teslim ettik" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Demir, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın" ifadelerini kullandı. Demir'in paylaşımında uçak emojisi kullanması dikkat çekti.

İLK AKSUNGUR DZKK'YA TESLİM EDİLDİ

İsmail Demir daha sonra yaptığı paylaşımda ise "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DZKK’ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip" dedi.



AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.

YEDEKLİ OTOMATİK İNİŞ KALKIŞ SİSTEMİ

Aksungur sisteminin pilot müdahalesine gerek kalmadan tam olarak otomatik kalkış ve iniş yapmasını sağlar. Radar Takip Sistemi ve DGPS Sistemi olmak üzere 2 farklı konum veri kaynağı ile yedekliğe sahiptir.

YEDEK ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM

Elektrik güç üretim sistemi motor tarafından sürülen alternatör ve bataryalardan oluşmaktadır. Alternatör arızası durumunda kritik sistemlerin beslenmesi batarya üzerinden devam ederek, uçuş emniyeti şekilde sonlandırılması sağlanır.

YEDEKLİ YÜKSEK VERİ HIZLI DİJİTAL VERİ BAĞLANTISI

Görüş hattı koşullarında çalışan ve yüksek kapasiteye sahip yedekli ve kriptolu 2 farklı veri link sistemine sahiptir. Bu iki sisteme ilave olarak görüş hattı ötesi haberleşmeyi sağlayan uydu haberleşme sistemi ile donatılmıştır.