İsmail Hacıoğlu da köye yerleşiyor

İstanbul gibi büyük illerden ayrılıp kıyıda köşede bir köyde yaşamayı tercih eden ünlüler kervanına bir isim daha katıldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Marmaris'in bir köyünden ev aldı. Hacıoğlu burada hayvan besleyip, meyve sebze yetiştirmeyi planlıyor.

İstanbul gibi büyük illerden ayrılıp kıyıda köşede bir köyde yaşamayı tercih eden ünlüler kervanına bir isim daha katıldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Marmaris'in bir köyünden ev aldı. Hacıoğlu burada hayvan besleyip, meyve sebze yetiştirmeyi planlıyor.

Magazin basınında yer alan haberlere göre, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu bu yıl yer aldığı projelerden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırdı.

Marmaris'te bir köyden 180 bin TL'ye ev satın alan oyuncu, şu sıralar evin dekorasyonuna yoğunlaştı.

Bahçenin bir bölümünü tarlaya çevirmeyi planlayan Hacıoğlu, boş zamanlarında sebze ve meyve ekerek stres atacak.

KAFES'TE ROL ALDI

İsmail Hacıoğlu, özellikle Lütfü Şehsuvaroğlu'nun senaryosunu yazdığı Kafes adlı sinema filminde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamıştı. Hacıoğlu, Ankara Hamamönü'nde çekilen ve 12 Eylül dönemi gençlik hareketlerinin konu alındığı Kafes filminde "Ülkücü Mehmet"i canlandırıyordu.

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