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İsmail Küçükkaya da EYT'liymiş: Ben de emeklilikte yaşa takılanlar arasındayım

Gazeteci İsmail Küçükkaya, EYT'li yani emeklilikte yaşa takılanlardan olduğunu söyledi. Fox TV programcısı Küçükkaya kendisinin de emeklilikte yaşa takılanlar arasında olduğunu açıkladı.
İsmail Küçükkaya da EYT'liymiş: Ben de emeklilikte yaşa takılanlar arasındayım

Gazeteci İsmail Küçükkaya, EYT'li yani emeklilikte yaşa takılanlar dan olduğunu söyledi. Fox TV programcısı Küçükkaya kendisinin de emeklilikte yaşa takılanlar arasında olduğunu açıkladı.

Fox TV'de Çalar Saat programında kendisi ile ilgili bir bilgiyi paylaşan İsmail Küçükkaya, emeklilikte yaşa takılan yurttaşların sosyal medyadan taleplerini iletmesinin ardından, aynı sıkıntıyı kendisinin de yaşadığını duyurdu.  

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bir süredir Hükümet'ten yasal düzenleme yaparak, emeklilikleri için adım atmasını beklerken, Hükümet bunun ülke ekonomisine çok büyük bir maliyeti olacağını söylüyor.

 

 

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