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İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin ismi aldığı Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?
İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin ismi aldığı Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'u bilmeyenler için merak konusu oldu. Peki İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir? 

İsmail Niyazi Kurtulmuş hakkında bilgi bulmak çok da kolay değil. Aldığımız bilgilere göre İsmail Niyazi Kurtulmuş, Fatih'de doğdu. Ve dâhiliye ihtisaslı tıp doktorudur. İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucularından olan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un babası, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerinde görev yapmış, Balkan Savaşında savaşmış ve Sakarya Meydan Savaşında yaralanarak gazi olan, Latin harfleriyle yazılmış ilk Türkçe ilmihal kitabı olarak bilinen Amentü Şerhi'nin yazarı binbaşı Numan Kurtulmuş'un oğludur.

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Çevresince hayırsever ve örnek kişiliğiyle tanınan İsmail Niyazi Kurtulmuş birçok hayır kurumunun kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Hayatı boyunca perşembe günleri evinin en alt katında ücretsiz hasta muayene ettiğinden çevresince kendisine 'Sosyal Tabip' ünvanı verilmiştir.

İsmail Niyazi Kurtulmuş İlerlemiş yaşına rağmen İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmuş ve 51 yaşında İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Eğitim gördüğü bu süreçte Arapça, Farsça ve Kıraat dersleri almıştır. İsmail Niyazi Kurtulmuş, Milli Görüş Hareketi Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın dostu ve hareketin önde gelen isimlerindendir.

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