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Siyaset
17.11.2021 12:01
İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.
AYRINTILAR GELİYOR..
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