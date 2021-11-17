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İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.
İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

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