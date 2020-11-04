İsmi Altındağ’da yaşayacak

Geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde, annesi Aysel Şen’in isteği üzerine, şehit oğlunun ismini bir parkta yaşatacağının sözünü veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Gültepe Mahallesi’nde yapılan parka, şehit Adnan Şen’in isminin verileceğini söyledi.

Oğlunu 1984 yılında şehit veren Aysel Şen'in en büyük hayali, yıllar sonra Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından hayata geçiriliyor. Şehit Adnan Şen'in ismi Altındağ'daki bir parkta yaşatılacak. 2000 fidan dikilen parkta, futbol sahası, spor alanı, koşu yolu, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları yer alacak. Park, Gültepe Mahallesi’ne güneş gibi doğacak.

“ŞEHİDİMİZ KABRİNDE HUZUR BULSUN”

Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulunan Başkan Asım Balcı, şehit annesinin ricasını asla geri çeviremeyeceklerini belirtti. Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde şehidimizin annesi, şehit ailelerimizle bir araya geldiğimiz bir programda, bizden ricada bulunmuş, evladının isminin bir parka verilmesini arzu ettiğini söylemişti. Şehidimizin annesi, bizim de annemiz… 76 yaşında, dimdik ve gururlu bir şehit anası Aysel Şen… Ülkemizin ilk terör şehitlerinden olan evladını, 1984 yılında Hakkari’de teröre kurban vermiş. Bizim inancımızda iki ulvi değer var. Bir tanesi annelik... Neden? ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ diyen bir inancın mensuplarıyız. İkincisi ise şehitlik... Bundan daha büyük bir mertebe var mı? Peygamberlikten sonraki en güzel yer şehitlik. Altındağ Belediyesi olarak şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine gözümüz gibi bakıyor, daima yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Nasıl kırabiliriz ki kendisini? O gün söz vermiştik, şükürler olsun, bu sözümüzü de tuttuk. Gültepe Mahallemize yaptığımız parka, şehidimiz Adnan Şen’in ismini vereceğiz, ismini Altındağ’da ölümsüzleştireceğiz.”

Başkan Balcı “Parkımızda insanlar huzurla vakit geçirdikçe, çocuklar neşe içinde koşup oynadıkça, şehidimiz de kabrinde huzur bulsun, mekanı cennet olsun inşallah…” dedi. Başkan Balcı, parkın şimdiden mahalle sakinlerine ve Altındağ’a hayırlı olmasını temenni etti.