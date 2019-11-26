İsmi değişecek olan Evren'in adı Çıkınağıl mi olacak? Çıkınağıl ne demek?

Meclis'te alınan kararla Başkent ilçesi Evren'in adı değişiyor. Darbeci Kenan Evren'den gelen Evren'in yeni adının ne olacağı merak ediliyor. Akıllara Evren'in eski adı Çıkınağıl geldi. Peki Çıkınağıl ne demek anlamı ne? Evren'in adı Çıkınağıl mi olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin ortak kararı ile Başkent ilçesi Evren'in adının değişmesi gündeme geldi.

Evren'in adı değişiyor :

Bu noktada, ismi darbeci Kenan Evren'den gelen Evren'in yeni adının ne olacağı merak ediliyor.

Akıllara Evren'in eski adı Çıkınağıl geldi.

Peki Çıkınağıl ne demek anlamı ne? Evren'in adı Çıkınağıl mi olacak ?

Çıkınağıl, Evren'in eski adıdır.

Burası, Çıkınağıl adıyla 1963 yılında Şereflikoçhisar ‘a bağlı bir kasaba idi.

1990 yılında Ankara‘ya bağlı ilçe statüsü kazandı ve 02.08.1991 ilk kaymakam atandı.

Nüfusu 3 bin civarında olan Evren'in köyler dahil toplam 13 mahallesi bulunuyor.

Belediye'nin veb sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, Evren'in tarihi, Çıkınağıl'ın tarihi şöyle:

"Ülkemizde çok yerleşim yerinin tarihinin tam olarak kayıtlarda bulanmadığı yerleşim yerlerinden birisi de ilçemiz Evren’dir. Bu gerçeklerden hareket ile Evren’in tarihi zaten Şereflikoçhisar’dan ayrı düşünülemez bir gerçektir. Şereflikoçhisar tarihi incelendiğinde Evren ile ilgili kısa bilgiler zaten mevcuttur. Ancak bu bilgiler ışığında daha geniş ve daha detaylı bilgilere ulaşmak daha doğru olurdu. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Evren (Çıkınağıl) kayıtlarda incelendiğinde bu topraklarda Hititler, Asurlar, Romalılar, Persler, Firikler ’in yaşadığı ve sonra Selçuklu ve Osmanlı Devletinin egemen olduğu görülmektedir. Yazılı bir kayıt olmakla birlikte Evren(Çıkınağıl) Müslüman Türk nüfusuna 1500 lü yıllarda Osmanlı döneminde padişah II. Beyazıt zamanında açıldığı ve yaklaşık Temmuz 2014 ‘te 514 yıllık tarihe sahip olduğu sanılmaktadır. Bu yerleşim yerine Kafkas kökenli Çerkezlerin yerleştiği daha sonraki yıllarda Rus işgalinden kaçanların Doğu Anadolu ‘dan gelerek yerleştikleri tespit edilmiştir.

Evren(Çıkınağıl) merkezdeki nüfusun büyük bir kısmı Kahramanmaraş, Gaziantep yöresinden gelen aşiretlerden, İç Anadolu’dan Nevşehir yöresinden ve Doğu Anadolu ‘dan Erzurum ve Gümüşhane yöresinden gelenlerden oluşmuştur.

Bu aşiretler köylerimizde KÖLELER AŞİRETİ Torunobası ‘na; ŞEREFLİ AŞİRETİ İbrahimbeyli ve Torunobası ‘na; KIYASLI AŞİRETİ Yusufuşağı, İnebeyli, Cebirli, Altınbaşak ‘a; KORTULU AŞİRETİ İnebeyli, Cebirli, Yusufuşağı ‘na; ÇERKEZLER Evren merkez, Çatalpınar, Solakuşağı, Demirayak köylerine yerleşmişlerdir. Nüfus zaman içerisinde Türkmen boylarının kaynaşması ile Müslüman Türk milletinin şerefli birer fertleri olmuşlardır.