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İsmi değişti, şimdi daha kolay

Başkent’in en zor telaffuz edilen “Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı”nın adı meclis kararıyla değiştirildi. 
İsmi değişti, şimdi daha kolay

Başkent’in en zor telaffuz edilen “Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı”nın adı meclis kararıyla değiştirildi. 

Vatandaşların yoğun şikâyeti üzerine alınan karar doğrultusunda, Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan bulvarın yeni ismi “Bangabandhu Bulvarı” oldu.

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BULVARIN YENİ İSMİNİN TELAFFUZU ŞİMDİ DAHA KOLAY
   Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri valilik onayının ardından Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi’nde bulunan bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını gerçekleştirdi.

   Bangladeş’in kurucusu olan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’ın isminin verildiği bulvarın yeni isminin yerleştirildiğini gören mahalle sakinleri kadar esnaf da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

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-Emin Kolak: “Koru Mahallesi’nde oturuyorum. Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın isminin değiştirilmesi çok iyi oldu. Telaffuzu zordu ve herhangi bir kodlamada yapamıyorduk.”

-Ömer Şimşek: “Bulvarın isminin değiştirilmesi çok iyi oldu. Vatandaşlar telaffuz konusunda çok sıkıntı çekiyordu. Sürekli büfemize gelip ne anlama geldiğini ve neden bu kadar uzun olduğunu soruyorlardı. Sosyal medyada da bu konuyla alakalı eleştirilere de denk gelmiştim. Çok iyi bir karar olmuş hem kısa olması da iyi oldu.”

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