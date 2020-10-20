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İsmi ne olsun?

Kızılcahamam Belediyesi tarafından özel olarak tasarlanan sıfır atık otobüsünün ismi düzenlenen yarışma ile belirlenecek.
İsmi ne olsun?

İsim verme yarışması Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın Twitter hesabından başladı. Otobüs içerisinde sıfır atık kart dağıtımı, atık getiren vatandaşlara puan yükleme işlemi her gün farklı mahallede ve okul bahçelerinde yapılacak.
Otobüs içerisinde puan karşılığında hediyelik eşya ve oyuncak standı da mevcut olacak.

Ayrıca otobüs içerisinde kalemmatik gibi atık atıldığında hediye veren dijital makinalara da ilerleyen zamanlarda yer verilmesi planlanıyor. Yine otobüsün belirli zamanlarda çevre temizliği içinde aktif olarak kullanılması planlanıyor.

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