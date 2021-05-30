  • BIST 1.422
  • Altın 525,027
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İsmi OSTİM Teknik Üniversitesinde yaşatılacak

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş’ın anısını yaşatacak. 
İsmi OSTİM Teknik Üniversitesinde yaşatılacak

OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliği ile üniversite kampüsü içinde yapılan Hasan Yalçıntaş Parkı’nın açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. 

brs_8873.jpg

YALÇINTAŞ AİLESİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR
Parkın açılış törenine Başkan Yavaş’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, OSTİM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, Milli Halterci Halil Mutlu, Hasan Yalçıntaş’ın eşi Özay Yalçıntaş, kızları Hilal Yalçıntaş ve Elif Ecer Yalçıntaş ile yeğeni Murat Yalçıntaş da katıldı.

Törende konuşan Hasan Yalçıntaş’ın eşi Özay Yalçıntaş, “Eşim Hasan Yalçıntaş’ın ismini bu ilim yuvasında yaşattığınız için çok duygulandım, çok gurur verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” derken, kızı Elif Ece Yalçıntaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesine ve adını anamadığımız ama bu park için emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Babam bir Ankara, bir Türkiye sevdalısıydı ve sporcuydu. O yüzden adının yaşadığı parkın bir üniversitede olması çok ince bir düşünce” diye konuştu.    

Hasan Yalçıntaş’ın yeğeni Murat Yalçıntaş da amcasının adının parka verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, “OSTİM Teknik Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.  

brs_8960.jpg

“HASAN YALÇINTAŞ İSMİ EMANETİMİZ”    
Açılış töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hasan Yalçıntaş isminin parka çok yakıştığını belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Bu parkta olduğu gibi birçok yerde daha Hasan Ağabeyimizin ismini yaşatacağız. Onun ismi artık emanetimiz. Ben kendisi ile çok çok uzun zaman öncesinden tanışıyorum. Birlikte çalıştığımız dönem içerisinde özellikle Çubuk-1 Barajı için harcadığı mesai hiçbir kelime ile ifade edilemez. Çabaları unutulacak gibi değil. Ankara için çok daha büyük projeleri vardı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da park açılışında yaptığı konuşmada, “Bu parkın açılışında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hasan Ağabeyimizin böylesi önemli bir sanayicimizin, böylesi üreten bir insanın bu parka adının verilmesini öneren herkese çok teşekkür ederim. Hasan Ağabeyimiz yıllardır tanıdığımız biriydi. Halkın hakkını savunan bir bürokrattı. Ruhu şad olsun” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demiral da parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural da, “Merhum Hasan Yalçıntaş’ın aziz hatırasını yaşatacak olan bu parkın açılışında olmaktan çok mutluyum. Hasan bey ilçemizin bir sakiniydi ve biliyoruz ki gerçek bir Ankara sevdalısıydı. Böyle bir ismin ilçemizde yaşatılması bizim için onur verici” derken, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ise, “Kendisini çok erken kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok değerli bir kişilikti” sözleriyle Hasan Yalçıntaş’ı saygıyla andığını söyledi. Başkentlilerin de yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın da söz alarak, “Bu parkın yapılmasında emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz. Bu park ile Hasan Yalçıntaş ismi üniversitemizde ve OSTİM’de yaşayacak” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür merkezine kayıtlar sürüyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:15
  • Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu30 Mayıs 2021 Pazar 09:24
  • AKK halk sağlığı uzmanları, ASKİ İvedik Su Arıtma Tesisi’ni yerinde inceledi28 Mayıs 2021 Cuma 15:01
  • Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı28 Mayıs 2021 Cuma 14:08
  • Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı28 Mayıs 2021 Cuma 09:08
  • Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekimin ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi28 Mayıs 2021 Cuma 09:06
  • Hem personelle hem de vatandaşla sohbet28 Mayıs 2021 Cuma 04:28
  • İnternet ağı yayılıyor28 Mayıs 2021 Cuma 03:24
  • Ücretsiz SMA testine yoğun ilgi 28 Mayıs 2021 Cuma 02:25
  • Küçük misafirler müzede hem öğrendiler hem eğlendiler28 Mayıs 2021 Cuma 01:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti