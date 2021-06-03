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İsmini kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami açılışa hazır

"Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran'da hizmete açılacak.
İsmini kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami açılışa hazır

Terakki Mahallesi'nde yapımı 1,5 yıldır devam eden ve ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan cami, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine inşa edildi.

İsmini 8 Kasım 1829'da kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor.

Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otoparkın yanı sıra 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.

İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.

Kentin çehresini değiştirecek cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran'da hizmete açılacak.

"Bu eserleri daha önce hayal ederdik"
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine, cami inşaatını artık sonlandırdıklarını ve sabırsızlıkla 4 Haziran'ı beklediklerini söyledi.

Caminin kentin silüetini değiştirecek bir ibadet yeri olduğunu aktaran Alan, "6 bin vatandaşımızın aynı anda ibadet edebileceği ve kente çok yakışan, taraflı, tarafsız herkes tarafından beğenilen, etrafındaki parkıyla beraber bütünlük sağlayan muazzam eseri kente kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren, emeği geçen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Alan, aylardır gece gündüz mesai harcandığını belirterek, "Sahilde her açıdan muazzam mimariye, muhteşem esere sahip olduk. Bu eserleri daha önce hayal ederdik, Allah nasip etti. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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