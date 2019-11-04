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Ispanağa karışan yabancı otlardan 108 kişi zehirlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenmelerin yaşanmasının ardından açıklama yaptı.
Ispanağa karışan yabancı otlardan 108 kişi zehirlendi

İstanbul ve Tekirdağ'da ıspanak yiyen bazı vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenme nedeniyle hastanelere toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı.

28 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır" denildi.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Açıklamanın devamında, "Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir.  Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız" ifadelerine yer verildi.

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