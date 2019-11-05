Ispanak zehirlenmelerinden sonra ıspanak tezgahlardan kaldırıldı

Ispanaktan zehirlenme iddiaları nedeniyle satışlar durma noktasına geldi. Kış yiyeceği ıspanak önlem amaçlı tezgâhlarda yer bulamadı; ıspanak satışı yapan esnaflar ise sınırlı sayıda ürün getirdi. Marketler de ıspanak satışlarını kısa süreliğine durdurdu.

İstanbul ve Tekirdağ’da ıspanak tüketmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılması kış mevsiminde en çok tüketilen ıspanak satışlarını durma noktasına getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin ve yetkililerin "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamalarından tatmin olmayan satıcılar ve tüketiciler, önlem amaçlı ıspanaktan kısa bir süre uzak durmaya başladı. Pek çok pazarcı esnafı ve marketler ıspanak satışını kısa süreliğine durdurdu. Kış mevsiminde en çok tüketilen ve demir bakımından oldukça güçlü bu besin olan ıspanağın satışı yapan esnaflar ise az sayıda ürünü tezgâhına koydu. Ispanak satışları neredeyse durma noktasına geldi. Bu durum üreticiyi, esnafı olumsuz etkiledi.

ULUS HAL’DE ISPANAK SATIŞI AZALDI

Tarihi Ulus Hali’ndeki esnafların çoğu da söz konusu zehirlenme vakalarının ardından tezgâhlarına ıspanak koymadı. Görüştüğümüz bir esnaf, “İnsanlar zehirli olduğu algısıyla ıspanak almamaya başladı. Biz de önlem amaçlı kısa süreliğine ıspanak satışlarını durdurduk” dedi. Tezgahına ıspanak koyan bir hal esnafı ise “Ispanak zehirli haberleri çıktı. Ancak bu haberler doğru değil. İçindeki yabancı otlardan dolayı zehirlenmeler oldu. Ispanak zehirlemez. Biz ıspanak satışı yapıyoruz” dedi. Hal genelinde ıspanak satışlarının bir hayli düştüğü gözlendi. Olayların ardından zincir marketler başta olmak üzere sebze satışı yapan pek çok yer ıspanak satışını geçici süreliğine durdurdu. Online satış yapan marketler de ıspanağı stoklarından çıkardı.

YUSUF SAĞLAM /İLKSAYFA-

