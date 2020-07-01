İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu

Finalde Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia, 10 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2019-2020 sezonunun şampiyonu, final maçında Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa organize edilen turnuvayla, lig sıralamasında ilk 12 sırada olan takımlar arasında 17-30 Haziran tarihlerinde Valensiya kentinde iki grup halinde maçlar yapıldı.

Son şampiyon Real Madrid'in sürpriz şekilde gruptan çıkamayarak elenmesinin ardından, Barcelona ve Baskonia finalde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk periyodunu 17-16 önde geçen Baskonia, devreyi ise 39-33 geride kapattı. Üçüncü periyotta rakibine göre daha üstün oynayan Bask ekibi, son çeyreğe 51-51 eşitlikle girmeyi başardı.

Takımlar son 10 saniyeye 67-67'lik skorla girerken, bitime 3 saniye kala Luca Vildoza'nın basketiyle 69-67 üstünlük yakalayan Baskonia, bu skorla müsabakayı kazandı ve 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı ile Barcelona'dan Thomas Heurtel olurken, Baskonia'ya şampiyonluğu getiren ve 17 sayı kaydeden Vildoza finalin en değerli oyuncusu olarak öne çıktı.

Aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılarak İspanya'ya gelen Dusko Ivanovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Baskonia, ACB tarihinde 4. şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol basketbolunda son 5 sezonun 4'ünde şampiyon olan Real Madrid, toplamda 35 şampiyonluk ile en yakın rakibi Barcelona'nın (18) uzak ara önünde yer alıyor.