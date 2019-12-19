İspanya 235 gündür hükümetsiz

İspanya'da bu yıl düzenlenen iki erken genel seçim ülkedeki siyasi belirsizliği ortadan kaldırmaya yetmezken, hükümetsiz gün sayısı 235'e ulaştı.

Ülke tarihinde ilk defa bir yıl içinde iki kez seçim yapmak zorunda kalan İspanya'da, 28 Nisan ve ardından 10 Kasım'da düzenlenen erken seçimler sonucunda hala hükümet kurulamadı.

Her iki seçimden de birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) yeterli meclis çoğunluğunu elde edememesinden dolayı, ülke tarihinde ilk olacak bir koalisyon hükümeti kurma girişimi de şu ana kadar olumlu sonuç vermedi.

PSOE lideri ve geçici hükümetin Başbakanı Pedro Sanchez, 10 Kasım'daki seçimlerden hemen iki gün sonra sol koalisyon hükümeti için aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias ile ön anlaşma imzalasa da meclis çoğunluğu için gereken dış desteği bulamadı.

PSOE (120) ve Unidas Podemos'un (35) 155 olan toplam milletvekili sayısı 176 olan meclis çoğunluğunun çok arkasında kalırken, küçük siyasi partilerden 6'sının vereceğini açıkladığı destek de yeterli olmuyor.

Müzakerelerden sonuç çıkmadı

Azınlık sol koalisyon hükümetini hayata geçirebilmek için Katalonya'da ayrılıkçı bir siyaset izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) desteğine ihtiyacı olan PSOE, bu partiyle bir ayı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerden de henüz sonuç alamadı.

ERC, koalisyon hükümetine destek vermek için İspanyol ve Katalan hükümetlerinin eşit şartlarda müzakere masasına oturup Katalonya sorununa siyasi çözüm bulunmasını ve Katalan siyasetçilerden tutuklu olanlara af, kaçak durumdakilere de geri dönmelerinde serbestlik sağlanmasını şart koşuyor.

Ayrıca ERC lideri Oriol Junqueras'ın yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 2 Kasım 2017'den bu yana cezaevinde bulunması ve "kanunun uygulanmasına engel olarak isyana teşvik" suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası alması da PSOE ve ERC arasındaki müzakereleri zorlaştırıyor.

ERC'nin taleplerini sadece "anayasal çerçevede" olması koşuluyla kabul edebileceğini açıklayan PSOE lideri Sanchez, olası bir anlaşmanın yazılı ve kamu tarafından bilinecek şekilde düzenleneceğini vurguluyor.

Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanya'da 2020 yılında yeni bir seçimin düzenlenme olasılığı bulunuyor ancak PSOE'nin bunu göze alamayarak her durumda bir hükümet kurması öngörülüyor.

Yeniden seçim yapılması durumunda ise İspanya'nın, 2010-2011'de toplam 541 günle hükümetsiz kalma rekoru kıran Belçika ile benzer bir durumu yaşama riski bulunuyor.

Ülkedeki siyasi belirsizlik, İspanya'nın 2020 bütçe açığı ve borçlanma hedeflerini yerine getirememe, devlet bütçesinin kabul edilememesi, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerin artması ve ülkedeki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin yükselmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor.