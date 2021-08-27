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İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu

İspanya hükümeti, şimdiye kadar 1900 kişi ile Afganistan'dan tahliyelerinin bugün sona erdiğini duyurdu.
İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'dan tahliyeleri gerçekleştiren A400M model iki İspanyol askeri nakliye uçağının bu sabah Kabil'den Dubai'ye vardığı ve akşam saatlerinde Madrid'e ulaşacak bir uçakla tahliyelerin tamamlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Madrid'e gelecek son uçakta, Afganistan'da kalan 81 İspanyol asker ve diplomatın, 4 Portekizli askerin ve NATO ülkeleriyle iş birliği yapan 85 Afgan'ın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afganistan'dan tahliye edilen 1900 kişi arasında İspanyol ailelerin, diplomatların, İspanya ile iş birliği yapan Afgan çalışanların ve ailelerinin, ABD ile AB ülkeleri ve NATO, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla bağlantılı Afganların olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca tahliyeler için iki hafta önce Dubai'ye gönderilen iki A400M uçağının 17 kez Dubai-Kabil-Dubai uçuşu gerçekleştirdiği, 1 A400M ile Dubai-Torrejon de Ardoz (Madrid) seferi yapıldığı ve Air Europa'ya ait charter seferleriyle de 10 kez Dubai-Torrejon de Ardoz uçuşu yapıldığı aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki dün düzenlenen terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmaz üzere en az 90 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganistan'daki tahliyelerinin sona erdiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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