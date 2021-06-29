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İspanya EURO 2020'de gol yağmuruyla çeyrek finalde

İspanya, normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma devrelerinde Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İspanya EURO 2020'de gol yağmuruyla çeyrek finalde

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İspanya, normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma devrelerinde Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya karşılaştı.
20. dakikada Hırvatistan, Pedri'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İspanya kalecisi Unai Simon, Pedri'nin orta sahadan attığı geri pası kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu.

38. dakikada İspanya eşitlik golünü attı. Jose Gaya'nın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Pablo Sarabia, durumu 1-1'e getirdi.

57. dakikada İspanya üstünlüğü yakaladı. Ferran Torres'in sol kanattan ortaladığı topu kale sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderen Cesar Azpilicueta, takımını 2-1 öne geçirdi.

77. dakikada İspanya farkı ikiye çıkardı. Savunmanın arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Ferran Torres, yerden vuruşuyla golü kaydetti ve skoru 3-1 yaptı.

85. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. Luka Modric'in pasıyla kale sahasında karambol oluştu. Son olarak Mislav Orsic'in vuruşunda top çizgiyi geçti ve durum 3-2'ye geldi.

90+2. dakikada Hırvatistan skora denge getirdi. Orsic'in sol kanattan ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Mario Pasalic, 3-3'lük beraberliği sağladı.

Mücadelenin normal süresi 3-3 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

100. dakikada İspanya tekrar öne geçti. Alvaro Morata, sağ kanattan Dani Olmo'nun ortaladığı topu ceza alanında kontrol etti. Sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta golü bulan Morata, İspanya'yı 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.

103. dakikada İspanya 5. golü kaydetti. Mikel Oyarzabal, Olmo'nun yine sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu ağlara gönderdi: 3-5.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 5-3 kazanan İspanya, çeyrek finale kaldı.

İspanya, çeyrek finalde Fransa-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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